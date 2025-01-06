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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дуайт Ховард: «Сложнее всего держать Эмбиида. Он знает, как симулировать»

«Сложнее всего держать, наверное, Джоэла Эмбиида. Он знает, как симулировать. Эмбиид умеет использовать свои размеры и силу, когда это необходимо.

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