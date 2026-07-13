Росстат зафиксировал максимальный рост цен на говядину среди всех видов мяса

Говядина стала абсолютным рекордсменом по темпам подорожания на мясном рынке. Если курица и свинина росли в цене медленно, то килограмм говядины к началу июля в среднем стоил уже почти 745 рублей, прибавив за год почти шестнадцать процентов.
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