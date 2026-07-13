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Аргументы недели

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Росстат зафиксировал максимальный рост цен на говядину среди всех видов мяса

Росстат зафиксировал максимальный рост цен на говядину среди всех видов мяса

Говядина стала абсолютным рекордсменом по темпам подорожания на мясном рынке. Если курица и свинина росли в цене медленно, то килограмм говядины к началу июля в среднем стоил уже почти 745 рублей, прибавив за год почти шестнадцать процентов.

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