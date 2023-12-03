6 лет получил мигрант, который насмерть ногами забил женщину в Петербурге за отказ познакомиться Сергей Zergulio Колясников Мигрант, который в ноябре 2022 года насмерть ногами забил женщину в Петербурге на автобусной остановке, получил всего 6 лет.
Сколько стоит жизнь девушки убитой мигрантом в Санкт-Петербурге
Комментарии
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Лидия
Да, замаячили вилы в руках у народа, обман и несправедливость не лучшие качества чиновников, особенно низжих, как батька говорил - перетрахивать их надо почаще.
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7 час.
СП
Сергей Потемкин
Зассут скорее всего людишки...
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6 час.
Александр Денисов
Ну пусть власть и судьи со всем этим гавном и разбираются. А такими приговорами только разжигание недовольства в обществе можно получить в итоге. Если у убитой женщины были родственники, то можно вменить такой иск чурке, что вся его приблуда деньги собирать должна на выкуп. А судья, на мой взгляд, не бесплатно такой приговор вынес. Хорошо бы посмотреть на другие вынесенные этим судьей приговоры, может там криминальная связь прослеживается.
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5 час.
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