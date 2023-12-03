Сколько стоит жизнь девушки убитой мигрантом в Санкт-Петербурге

Да, замаячили вилы в руках у народа, обман и несправедливость не лучшие качества чиновников, особенно низжих, как батька говорил - перетрахивать их надо почаще.

Александр Денисов

Ну пусть власть и судьи со всем этим гавном и разбираются. А такими приговорами только разжигание недовольства в обществе можно получить в итоге. Если у убитой женщины были родственники, то можно вменить такой иск чурке, что вся его приблуда деньги собирать должна на выкуп. А судья, на мой взгляд, не бесплатно такой приговор вынес. Хорошо бы посмотреть на другие вынесенные этим судьей приговоры, может там криминальная связь прослеживается.