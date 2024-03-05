Politico: утечка разговора офицеров бундесвера оставила Шольца в дураках

Утечка записи разговора высокопоставленных офицеров бундесвера о планах ударить по Крымскому мосту «оставила Шольца в дураках» и сделала еще более маловероятным получение Киевом ракет Taurus, пишет газета Politico.
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