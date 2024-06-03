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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хабиб – о поединке Махачева: «Вообще не переживал. Хороший бой»

«Хороший бой. Волнение? Вообще не переживал!» – заявил экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Напомним, Ислам Махачев победил Дастина Порье удушающим приемом в пятом раунде в главном событии UFC 302.

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