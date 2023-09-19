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112: Игорю Николаеву провели коронарное шунтирование

112: Игорю Николаеву провели коронарное шунтирование

Врачи сделали народному артисту РФ Игорю Николаеву сложную операцию на сердце, передает 112. По данным Telegram-канала, 63-летний музыкант пережил коронарное шунтирование.

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