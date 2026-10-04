США не собираются затягивать конфликт с Ираном, заявил шеф Пентагона

Хегсет подчеркнул, что президент США Дональд Трамп не допустит неоправданного затягивания операций, отметив, что администрация понимает свою миссию и располагает необходимыми возможностями для ее выполнения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АП Станислав Черчесо...
- Ч Скоринговая модел...
- АЛ Эстония планирует...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым