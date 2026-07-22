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Цены на нефть могут стать трёхзначными – Россия тактически выигрывает от кризиса в Ормузе

Цены на нефть могут стать трёхзначными – Россия тактически выигрывает от кризиса в Ормузе

Россия тактически выигрывает от продолжения войны в Иране. Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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