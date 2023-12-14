14-15 декабря в Брюсселе состоится саммит Евросовета. Среди заявленных тем — Украина, Ближний Восток, расширение ЕС, безопасность и оборона, долгосрочный бюджет альянса на 2021-2027 годы, а также внешнеполитические вопросы.
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