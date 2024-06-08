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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форслинг про Макдэвида и Драйзайтля: «Два лучших хоккеиста в мире – с разными навыками. Коннор обладает скоростью, Леон – невероятный распасовщик»

«Флориды» и «Эдмонтон» сыграют в финале Кубка Стэнли. «Это два лучших хоккеиста в мире. При этом у них разный набор навыков.

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