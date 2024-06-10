Осуждена жительница района за укус полицейского 😳😳😳 Судом осуждена 20-летняя жительница Новоаннинского района по ч.
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Осуждена жительница района за укус полицейского 😳😳😳 Судом осуждена 20-летняя жительница Новоаннинского района по ч.