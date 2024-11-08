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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Из-за ошибки Microsoft cерверы на Windows Server 2022 внезапно обновили ОС до Windows Server 2025 Мн...

Из-за ошибки Microsoft cерверы на Windows Server 2022 внезапно обновили ОС до Windows Server 2025 Мн...

Из-за ошибки Microsoft cерверы на Windows Server 2022 внезапно обновили ОС до Windows Server 2025Многочисленные системные администраторы пожаловались на форуме Reddit на то, что системы на Windows Server 2022 неожиданно начали обновляться до Windows Server 2025.

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