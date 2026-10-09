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Новости Липецка

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В Липецкой области утром бензин есть на 67 АЗС в нечетный день

В Липецкой области утром бензин есть на 67 АЗС в нечетный день

9 октября в Липецкой области топливо доступно на 67 АЗС, действуют ограничения «чёт-нечет» и лимит в 30 литров на крупные сети.

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