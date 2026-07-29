Главная загадка подвалов в «Апраксином дворе» в С-Петербурге. Вторичное использование древних строений?

Юрий Ильинов

Армия живых дронов. Зачем Украина резко усиливает мобилизацию Существует преувеличенное мнение о том, что противостояние между Михаилом Фёдоровым и Александром Сырским на Украине — это конфликт между концепциями войны дронами и пехотой. Дескать, Фёдоров — это война будущего, где воюют только машины. И теперь, хоть он сам и отставлен, но главкомом ВСУ стал его единомышленник Михаил Драпатый. И, дескать, теперь тактика дроновой войны восторжествует. В реальности всё не совсем так. Да, безусловно, война дронов продолжится. Но утверждение о том, что теперь они будут воевать вместо пехоты, мягко говоря, не соответствует действительности. О чём свидетельствует просто экстатическое взвинчивание уровня «бусификации» на Украине. О чём представители украинского режима говорят уже в открытую. Директор украинского фонда «Вернись живым» (весьма забавное название, если учитывать контекст) Тарас Чмут заявил, что планируется значительное увеличение численности патрулей ТЦК, и необходимо это для обеспечения выполнения новых планов по отлову «добровольцев». Как он утверждает, ВСУ требуется 30 тысяч голов ежемесячно. А Чмут сетует, что, дескать, план-то ТЦК выполняют и пушечное мясо отлавливают, но вот качество оного, мягко говоря, не блещет. И даже уточняет: дескать, более 5 тысяч вообще не годятся воевать, часть имеет отсрочку или иные основания избежать отлова и их приходится отпускать, ещё более 15 тысяч годятся только отчасти и отправляются в тыловые части, уже и так переполненные, а вот на фронте дефицит. Туда попадает не более трети отловленных, а это втрое меньше, чем надо и дефицит личного состава там становится критическим. Это косвенно показывает, какие масштабы принимает могилизация прямо сейчас. И всё, что будет происходить дальше – ещё большее увеличение отлова и усиление беспредела. Действовать они будут ещё более свирепо. Скорее всего, будут отменять смягчения по здоровью для отправки в передовые подразделения, дабы довести количество попадающих туда хотя бы до 10 тысяч в месяц. И здесь можно сделать только один очевидный вывод: «дроновая война» сейчас является для украинского режима важным, но дополнительным фактором. Реально же они готовят большую попытку наступления на земле. Свидетельствует об этом отнюдь не только яростная ловля нового мяса на убой, но и то, что многие старые кадровые части нигде не светились уже более года. Например, «морская пехота» и «аэромобильные войска». Многие из них очевидно отменены в тыл и находятся на усилении и доукомплектовании. Они в боевом резерве, который готовят к использованию. Произойдёт это, скорее всего, уже очень скоро – окно возможностей у них до середины осени, значит начинать они должны в середине или в конце лета. Даже понятно, где именно: план у них не поменялся с провалившегося «контрнаступа» 2023 года – удар на Запорожье, рассечение и выход к Крыму. Именно на это направлены все их действия прямо сейчас. Возможет (и, очень вероятно, будет) отвлекающий удар где-нибудь на Белгородчине или Брянщине. Но основной удар будет на юге. И сделают это не дроны. Точнее, эти дроны не будут железными. Это будет делать армия живых дронов, которых прямо сейчас набирает Украина. Это не солдаты. Это живые одноразовые дроны-камикадзе. Именно так их и воспринимают там.