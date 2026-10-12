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Болельщики «Филадельфии» скандировали «Увольте Токкета! Увольте Токкета!» в матче с «Каролиной». Хоккеистов освистали после игры

« Филадельфия » уступила «Каролине» (1:4) на домашнем льду в матче регулярного чемпионата НХЛ . Это поражение стало седьмым подряд со старта сезона для команды тренера Рика Токкета .

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