Военное обозрение

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Падение спроса на компьютеры в мире составило почти 20 процентов, что эксперты назвали признаком глобальной рецессии

Падение спроса на компьютеры в мире составило почти 20 процентов, что эксперты назвали признаком глобальной рецессии

Исторический спад на рынке персональных компьютеров привел к одному из самых больших сокращений сроков поставки полупроводников за последние годы, что является признаком того, что кризис на рынке чипов в ближайшее время может ослабиться.

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