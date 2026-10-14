Президент США Дональд Трамп может принять любое решение, какое только он захочет, а значит, и санкции в отношении российского дизельного топлива могут вернуться.
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