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Новый «поклонник» Волочковой заявил, что они с балериной просто друзья

Новый «поклонник» Волочковой заявил, что они с балериной просто друзья

Молодой человек по имени Хан, которого ранее окрестили новым поклонником балерины Анастасии Волочковой, заявил в рамках беседы с журналистами в пятницу, что они с артисткой просто друзья.

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