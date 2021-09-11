Комсомольская правда

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Песков прокомментировал слова Путина о лимите на легионеров в российском футболе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина, который на заседании Совета по физической культуре и спорту критически высказался по поводу предложений отменить лимит на легионеров в российском футболе.

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