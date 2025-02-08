В Туркмении в 2024 году добыли более 77 млрд кубометров газа

Данные о добыче, в 2024 году в Туркмении, нефти и газа, сообщил на расширенном заседании правительства, председатель Государственного комитета по статистике Туркмении Довлетгелди Аманмухаммедов 7 февраля, передает Государственное информационное агентство Туркмении TDH.