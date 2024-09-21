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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» хочет перевести иск агента Зума к клубу и Грановской в арбитраж, Руби настаивает на суде

В октябре 2022 года стало известно, что известный британский агент пытался шантажировать Грановскую и угрожать ей в период, когда она работала над продажей клуба Романа Абрамовича консорциуму во главе с Тоддом Боули.

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