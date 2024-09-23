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Петербургский дневник

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Депутат ЗакСа Рябоконь призвал запретить мигрантам работать водителями общественного транспорта в Петербурге

Депутат ЗакСа Рябоконь призвал запретить мигрантам работать водителями общественного транспорта в Петербурге

Парламентарий сослался на многочисленные жалобы от граждан Депутат ЗакСа Петербурга Андрей Рябоконь обратился к городскому руководству с предложением ввести запрет на работу мигрантов в качестве водителей общественного транспорта.

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