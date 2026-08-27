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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мармуш перешел из «Сити» в «Тоттенхэм» – аренда с обязательным выкупом за 50+10 млн фунтов

Еще один футболист « Манчестер Сити » перешел в «Тоттенхэм». Лондонский клуб арендовал 27-летнего форварда сборной Египта Омара Мармуша с обязательством выкупа.

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