Происшествия

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Двое жителей Иркутска привлечены к ответственности за лозунги, дискредитирующие ВС РФ

Двое жителей Иркутска – мужчина и женщина, являясь участниками несогласованного с органами местного самоуправления публичного мероприятия, в присутствии граждан высказывали лозунги, содержание которых дискредитировало Вооружённые силы РФ.

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