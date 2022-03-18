Двое жителей Иркутска привлечены к ответственности за лозунги, дискредитирующие ВС РФ

Двое жителей Иркутска – мужчина и женщина, являясь участниками несогласованного с органами местного самоуправления публичного мероприятия, в присутствии граждан высказывали лозунги, содержание которых дискредитировало Вооружённые силы РФ.
Происшествия9 подписчиков
Популярные статьи
- Следственным комитетом возбуждено еще 2 уголовных дела в связи с обстрелами населенных пунктов ДНР и ЛНР и ранениями мирных жителей
- Завершено расследование уголовных дел об участии в деятельности экстремистской организации
- По фактам массированных обстрелов мирного населения украинскими националистами возбуждены еще два уголовных дела
Свежие комментарии