Глава Минобороны ФРГ призвал к запрету «Альтернативы для Германии»

Министр обороны Германии Борис Писториус потребовал от Конституционного суда ФРГ страны запретить деятельность правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в четырех регионах страны.
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