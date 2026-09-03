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Мировое обозрение

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Антироссийский курс будет иметь печальные последствия для ФРГ, заявил Медведев

Антироссийский курс будет иметь печальные последствия для ФРГ, заявил Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что последовательный курс Берлина на конфронтацию с Москвой обернется для Германии тяжелыми потерями.

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