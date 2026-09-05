Оборот эквайринга МСБ за полгода вырос на 56%

Оборот эквайринга в сегменте малого и среднего бизнеса за полгода вырос на 56%, обороты через ВТБ-Кассу увеличились в 4 раза, а в интернет-эквайринге — в 5 раз.
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