Это они меня разозлили. Психолог рассказала, как управлять своим гневом

«Я вообще-то добрый человек. Но в какие-то моменты закипаю от злости и срываюсь», — с такими словами люди приходят в кабинет психолога, чтобы понять свое состояние и изменить тех, кто доводит их до ручки.
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