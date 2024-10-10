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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фетисов о женщинах-тренерах: «Все возможно, но не у нас в ближайшей перспективе. У нас женский хоккей не так развит, как в Северной Америке. Многие даже не знают, что это вид спорта»

8 октября Джессика Кэмпбелл стала первой женщиной, отработавшей матч в регулярке НХЛ в качестве помощника тренера.

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