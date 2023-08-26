Как грибы могут спасти ваш дом во время пожара?

Исследователи обнаружили очень полезное свойство мицелия. Ученые часто сравнивают грибы с айсбергами – то, что вы видите на поверхности, это лишь небольшая часть целого, гораздо больше прячется от взгляда под водой (в данном случае под землей).
Исследователи обнаружили очень полезное свойство мицелия. Ученые часто сравнивают грибы с айсбергами – то, что вы видите на поверхности, это лишь небольшая часть целого, гораздо больше прячется от взгляда под водой (в данном случае под землей).
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