Спички - не игрушка

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Тризуб из шаров упал на головы киевлян под крики «На Москву!»

Тризуб из шаров упал на головы киевлян под крики «На Москву!»

На праздновании Дня Независимости Украины в Киеве произошел конфуз. Украинский национальный символ – трезубец (тризуб) упал на головы выкрикивающих лозунги киевлян.

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