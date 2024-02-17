«Ты реально смотришь на время круга?» Шварцман посмеялся над Леклером

«Ты реально смотришь время круга?» Шварцман посмеялся над ЛеклеромFerrariПресс-служба команды Ferrari опубликовала в соцсетях забавное видео с беседой Шарля Леклера и Роберта Шварцмана на шейкдауне машины SF-24 во Фьорано.