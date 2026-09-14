Глава Новгородской области рассказал Путину о развитии региона

Новые точки экономического роста, развитие высокотехнологичных производств и социальную сферу Новгородской области обсудили сегодня Владимир Путин и губернатор региона Александр Дронов на встрече в Кремле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым