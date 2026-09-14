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Глава Новгородской области рассказал Путину о развитии региона

Глава Новгородской области рассказал Путину о развитии региона

Новые точки экономического роста, развитие высокотехнологичных производств и социальную сферу Новгородской области обсудили сегодня Владимир Путин и губернатор региона Александр Дронов на встрече в Кремле.

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