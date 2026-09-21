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Новая "авантюра" киевского режима: сводка спецоперации по данным на 21 сентября

Новая "авантюра" киевского режима: сводка спецоперации по данным на 21 сентября

Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе саммита в Закарпатье заявил, что Украине требуется еще 40 дней "для разгрома России".

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