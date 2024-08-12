Бои в Курской области можно назвать решающей битвой специальной военной операции, считает командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«Это и есть как раз та битва, о которой я всегда говорил». Соратник Кадырова назвал бои в Курской области решающими
Комментарии
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Natalija Osminina
Война- это болтовня?
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10 час.
Т
Тамара
А почему наши генералы не предвидели такой шаг со стороны ВСУ? Тем более, что они имеют очень серьёзную поддержку со стороны НАТО??? Наши регионы были открыты. Третий год идёт спец операция и всё, как новички наши Генштаб, Минобороны. Бедный наш народ и в тылу, и на поле боя отстаивает нашу родину. А генералы, в нашей столице, показали себя, как надо красиво жить!!! На что надеялись губернаторы этих областей, ведь все уже знают с кем наша страна ведёт войну. К нам вторглись и тогда все наши высокопоставленные слетаются на место преступления и только в этот момент понимают, что и почему враг прорвался . Это время все больше показывает, кто настоящие защитники, а кто извлекает только свою выгоду. Подводят нашего президента специально???
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9 час.
Natalija Osminina
Да, это, конечно, вопрос вопросов. Не видеть концентрации войск у границ, тем более незащищенных, во время войны, НЕВОЗМОЖНО!!! А значит, либо это преднамереннное предательство генералов, либо договорняк с США. То есть, как обычно, Белоусов звонит Остину, спрашивает: "Что это значит, мистер Остин!?" А тот отвечает: "Не волнуйтесь. Все под контролем". А Путин, который уже , якобы перестал им верить, снова верит. Правда, есть еще один вариант, но тоже не лучший- разгильдяйство тупорылых обожравшихся от воровства тварей в погонах. Вам лично какой ближе к сердцу?
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9 час.
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