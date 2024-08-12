«Это и есть как раз та битва, о которой я всегда говорил». Соратник Кадырова назвал бои в Курской области решающими

Т

Тамара

А почему наши генералы не предвидели такой шаг со стороны ВСУ? Тем более, что они имеют очень серьёзную поддержку со стороны НАТО??? Наши регионы были открыты. Третий год идёт спец операция и всё, как новички наши Генштаб, Минобороны. Бедный наш народ и в тылу, и на поле боя отстаивает нашу родину. А генералы, в нашей столице, показали себя, как надо красиво жить!!! На что надеялись губернаторы этих областей, ведь все уже знают с кем наша страна ведёт войну. К нам вторглись и тогда все наши высокопоставленные слетаются на место преступления и только в этот момент понимают, что и почему враг прорвался . Это время все больше показывает, кто настоящие защитники, а кто извлекает только свою выгоду. Подводят нашего президента специально???