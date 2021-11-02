Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Екатерина
    Гореть ему а в аду, как и всем нацистским ублюдкам!В России назвали ...
  • Meerflieger
    Гинцбург много чего рассказывал...Гинцбург рассказа...
  • Meerflieger
    Слышь, телепиZдобол, а за побочки ты будешь отвечать, государство, или, мля, как сейчас - "добровольное" согласие?Известный телевед...

Обвинение запросило для фигуранта из «списка Титова» восемь лет колонии

Обвинение запросило для фигуранта из «списка Титова» восемь лет колонии

Во время прений, проходивших в Никулинском районном суде Москвы, сторона гособвинения запросила восемь лет лишения свободы для бывшего гендиректора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, фигуранта «лондонского списка» бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх