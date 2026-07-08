Цифровая революция: что не так с размещением рекламы на улицах Барнаула

Власти Барнаула намерены актуализировать нормы, касающиеся размещения наружной рекламы, – запрос на это особенно назрел в последние годы из-за изменения технологий и развития самого города, а также нареканий со стороны архитектурного сообщества.
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