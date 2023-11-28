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Al Arabiya назвал последние действия ЦАХАЛ в Газе первым нарушением перемирия

Al Arabiya назвал последние действия ЦАХАЛ в Газе первым нарушением перемирия

Телевизионный канал Al Arabiya назвал последние действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа первым нарушением перемирия, заключенного между еврейским государством и палестинским исламистским движением ХАМАС.

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