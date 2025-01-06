Алана Мамаева не пожалела Блиновскую, встретившую Новый год в СИЗО

Бывшие жены знаменитых российских футболистов Мария Погребняк и Алана Мамаева в своем шоу на YouTube обсудили итоги года, в том числе очень большие проблемы с налогами блогера Елены Блиновской, из-за которых она почти год находится в следственном изоляторе (СИЗО).
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