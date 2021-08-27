Дополнительные события сегодняшнего дня:

В 09:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 6-ти месячных гособлигаций В 11:00 GMT Мексика опубликует данные по торговому балансу за июльИнформационно-аналитический отдел TeleTradeВ 09:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 6-ти месячных гособлигаций В 11:00 GMT Мексика опубликует данные по торговому балансу за июльИнформационно-аналитический отдел TeleTrade .