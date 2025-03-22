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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кристапс Порзингис стал четвертым игроком в истории НБА, кто смог набрать 25+10 меньше, чем за 30 минут в двух играх подряд

«Честно, не знаю, потому что сейчас моя форма не стопроцентная, но я стараюсь создавать больше моментов для партнеров и, может быть, это ведет к большему количеству возможностей для броска для меня.

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