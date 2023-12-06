К водителям-нарушителям на астраханских трассах прилетел неожиданный сюрприз

Авиаотряд астраханской полиции, созданный для оказания содействия при проведении оперативных мероприятий, охраны общественного порядка и пресечения правонарушений, совершил первый «боевой» вылет по выявлению водителей-нарушителей.
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