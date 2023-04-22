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Экс-посол ЛНР Мирошник поддержал Медведева, призвавшего немцев, желающих напасть на Россию, готовиться к параду в Берлине

Экс-посол ЛНР Мирошник поддержал Медведева, призвавшего немцев, желающих напасть на Россию, готовиться к параду в Берлине

Бывший посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник поддержал заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который призвал немцев, желающих напасть на Россию, готовиться к параду в Берлине.

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