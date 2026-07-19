Сжигание мусора в бочке: соблюдаем нормы пожарной безопасности

МЧС России разъясняет, как безопасно сжигать мусор в металлической бочке: бочка должна быть без прогаров и повреждений; соблюдайте расстояния: не менее 7,5 м от строений, 15 м — от лиственных насаждений, 50 м — от хвойных лесов; очистите территорию в радиусе 2 м вокруг бочки и уберите рядом легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; держите поблизости ведро с водой или песком; после сжигания полностью потушите содержимое — залейте водой или засыпьте песком, затем накройте бочку металлическим листом.