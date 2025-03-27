Депутат Бессараб: детский бюджет на три ближайших года составит 10 трлн рублей

В России 14 млн семей с детьми получили материнский семейный капитал (МСК), начиная с 2007 года, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб беседе с интернет-изданием "Лента.
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