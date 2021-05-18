Комсомольская правда

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В Госдуме рассказали об "опорных пунктах" антироссийских НПО в странах Европы

В Госдуме рассказали об "опорных пунктах" антироссийских НПО в странах Европы

Глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев рассказал, что в нескольких странах Европы имеются опорные пункты антироссийских нежелательных проектных организаций.

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