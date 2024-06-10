На американском пляже обнаружили огромную редкую рыбу

Рыба Мола Текта на пляже Эрхарт в Орегоне / © Tiffany Boothe / Seaside Aquarium via AP По словам новозеландской исследовательницы Марианн Ньюгард, данный экземпляр Мола Текта может быть самым большим из тех, которые когда-либо видел человек.
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