На американском пляже обнаружили огромную редкую рыбу

Рыба Мола Текта на пляже Эрхарт в Орегоне / © Tiffany Boothe / Seaside Aquarium via AP По словам новозеландской исследовательницы Марианн Ньюгард, данный экземпляр Мола Текта может быть самым большим из тех, которые когда-либо видел человек.