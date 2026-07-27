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Порядок, государство

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Похвастаться Франции и ФРГ нечем: самолет не взлетел, танк не поехал

Похвастаться Франции и ФРГ нечем: самолет не взлетел, танк не поехал

У Парижа и Берлина не получается реализовать важнейшие оборонные проекты, пишет NZZ. Сначала приказал долго жить совместный план по созданию истребителя, а вслед за ним в долгий ящик отправилась и инициатива по проектированию франко-германского танка.

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