Похвастаться Франции и ФРГ нечем: самолет не взлетел, танк не поехал

У Парижа и Берлина не получается реализовать важнейшие оборонные проекты, пишет NZZ. Сначала приказал долго жить совместный план по созданию истребителя, а вслед за ним в долгий ящик отправилась и инициатива по проектированию франко-германского танка.
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