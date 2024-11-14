В МИД РФ пообещали «перезагрузку» европейской системы безопасности

Время «перезагрузки» системы европейской безопасности обязательно наступит, хоть и не скоро, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец в опубликованном 14 ноября интервью ТАСС.
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