Корабли ТОФ провели учения по борьбе с пиратством в Аравийском море

В ТОФ сообщили об успешно проведенных учениях по борьбе с пиратством в водах Аравийского моря. По сценарию, корабли, после получения сигнала бедствия от гражданского судна, подвергшегося нападению со стороны пиратов, должны были поспешить на помощь.