Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Корабли ТОФ провели учения по борьбе с пиратством в Аравийском море

Корабли ТОФ провели учения по борьбе с пиратством в Аравийском море

В ТОФ сообщили об успешно проведенных учениях по борьбе с пиратством в водах Аравийского моря. По сценарию, корабли, после получения сигнала бедствия от гражданского судна, подвергшегося нападению со стороны пиратов, должны были поспешить на помощь.

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