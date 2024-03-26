Корабли ТОФ провели учения по борьбе с пиратством в Аравийском море

В ТОФ сообщили об успешно проведенных учениях по борьбе с пиратством в водах Аравийского моря. По сценарию, корабли, после получения сигнала бедствия от гражданского судна, подвергшегося нападению со стороны пиратов, должны были поспешить на помощь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии